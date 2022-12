Sie haben früh geführt - und am Ende doch wieder verloren. In einer bisher historisch schlechten Saison haben die Eisbären Berlin am Mittwochabend eine weitere Niederlage kassiert. Bei den Iserlohn Roosters unterlag das Team von Trainer Serge Aubin nach Verlängerung mit 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) und rutscht dadurch auf den vorletzten Platz der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ab. Für die Berliner war es bereits die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen.

Den Berlinern gelang zunächst ein Traumstart. Giovanni Fiore umkurvte vom Bully weg das gegnerische Tor und brachte den Puck in den Slot, wo Yannick Veilleux mit dem Schlittschuh abfälschte - 1:0-Führung nach gerade einmal 16 Sekunden. Beflügelt vom frühen Treffer traten die Eisbären aggressiv im gegnerischen Drittel auf und konnten immer wieder den Puck erobern. Zwar hatten sie insgesamt die besseren Chancen, scheiterten aber immer wieder an Iserlohns Schlussmann Andreas Jenike.

Mal wieder steuerten die Berliner auf eine Niederlage zu. Zu unbeständig präsentierte sich das Team von Trainer Serge Aubin schon in der gesamten Saison und auch in diesem Spiel. Doch im Laufe des Schlussdrittels gelangen dem Deutschen Meister wieder mehr offensive Aktionen. Nach einem sehenswerten Pass von Lewis Zerter-Gossage schoss Matt White den Ausgleich (48.) und rettete die Eisbären somit in die Verlängerung.



Dort scheiterte Leo Pföderl am Pfosten (62.). Wenig später sorgte Kaspars Daugavins mit seinem Treffer zum 3:2 für die Entscheidung (64.).



Schon am Freitag geht es für die Berliner mit einem Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings weiter.