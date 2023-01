Im Stadtderby spielt Hertha gut, aber am Ende gewinnt Union ungefährdet. Den Eisernen reicht dafür eine mäßige Leistung. Das zeigt, wie wenig Qualität in Fredi Bobics Hertha-Kader steckt. Der Sport-Geschäftsführer musste noch am Abend gehen. Von Till Oppermann

Einer knappen Mitteilung des Vereins ist zu entnehmen, dass es sich um eine einstimmige Entscheidung des Präsidiums und des Aufsichtsrats handelte. Mehr Erklärung will der Verein am Sonntag auf einer Pressekonferenz liefern. Es ist wohl keine Spekulation, anzunehmen, dass der schwache Hertha-Kader einer der Gründe für das Ende des nun Ex-Geschäftsführer Sport Bobic ist.

Am Samstag scheiterte Hertha nicht am fehlenden Willen der Spieler. Sie gaben alles, was sie hatten. Von Anfang an stürzte sich die Schwarz-Elf in die Duelle, presste Union hoch an und sorgte damit für einige Verunsicherung bei den Eisernen. Bis zur 40. Minute gewann Hertha 65 Prozent der Zweikämpfe – ein Spitzenwert. Ein Tor gab es trotzdem nicht, es ergab sich noch nicht mal eine Chance. Stattdessen traf Union, 1:0 in der 40. Minute. "Kurz vor der Halbzeit kam der Standard, da war der Spielverlauf dann für Union", erklärte Sandro Schwarz etwas oberflächlich. Denn anhand dieses Tores lassen sich einige der Unterschiede zwischen Hertha und Union aufzeigen.

Während Hertha BSC in dieser Saison unglaublichen Aufwand betreiben muss, um Torchancen zu erspielen, reicht den Unionern im Zweifelsfall einer ihrer hervorragenden Standardsituationen, um das Spiel an sich zu reißen. Der ehemalige Underdog Union kann sich mittlerweile sogar auf individuelle Klasse verlassen: Innenverteidiger und Sommerneuzugang Danilho Doekhi traf mit seinem vierten Bundesliga-Torabschluss zum vierten Mal per Kopf. "Wir haben Standards viel trainiert, das ist eine Waffe von uns", erklärte Doekhi, der ablösefrei zu Union wechselte. Qualität, die Hertha fehlt. Verantwortlich dafür sind Fredi Bobic und sein Kaderplaner Dirk Dufner.