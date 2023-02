Do 16.02.23 | 12:39 Uhr

Die Füchse Berlin müssen für längere Zeit auf ihren verletzten Torjäger Hans Lindberg verzichten und haben deswegen spontan einen Ersatzspieler verpflichtet. Ab sofort schließt sich der ehemalige österreichische Nationalspieler Robert Weber dem Hauptstadtklub an.

Der 37-Jährige kommt von Olympiakos Piräus und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Zuvor war Weber bereits 14 Jahre lang in Deutschland aktiv, zehn Jahre davon für SC Magdeburg, wo der Rechtsaußen-Spieler zum Toptorschützen reifte. "Wir sind Piräus dankbar, dass sie uns Robert Weber zu moderaten Konditionen freigegeben haben", wird Füchse-Sportdirektor Bob Hanning in der Klub-Mitteilung zitiert.

Füchse sind Gruppensieger in der European League

40:32-Sieg in Irun

"Die Verletzung war natürlich ein Schock für uns. Das Glück im Unglück war, dass das Transferfenster bis heute Nacht offen war und wir mit Robert Weber einen erfahrenen Mann für die Position verpflichten konnten", so Trainer Jaron Siewert.

Notwendig wurde die Neuverpflichtung, weil sich der amtierende Torschützenkönig Hans Lindberg seine rechte Hand brach. Der dänische Weltmeister war diese Woche während der Europapokalreise in Spanien gestürzt, wie der Klub mitteilte. Damit fällt nach Valter Chrintz der nächste Rechtsaußen der Füchse Berlin aus.

Sportlich lief es zuletzt bei den Füchsen. In der European League ist die Mannschaft nach dem Sieg am Mittwoch beim spanischen Klub Bidasoa Irun ungeschlagen Gruppenerster, gewann alle acht bisherigen Partien. Vor den letzten beiden Gruppenspielen sind die Füchse damit bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Die nächste Aufgabe wartet für die Füchse in der Bundesliga, am Samstag (18:30 Uhr) treten sie zu Hause gegen die HSG Wetzlar an, dann auch mit Zugang Robert Weber.