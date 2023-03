Die aktuelle Mannschaft nun hat das mit der Magerkost ebenfalls ganz gut drauf. Den jüngsten Beweis dafür lieferte sie beim erschreckend schwachen 1:3 (0:2) in Hoffenheim. Doch während man den Spielern von Sandro Schwarz so dabei zusah, wie sie mehr halbherzig als wild entschlossen den Sinsheimer Rasen umgruben, wuchs von Minute zu Minute die Überzeugung: zu ernten geben wird es in naher Zukunft eher wenig.

Zu den fußballerischen und taktischen Unzulänglichkeiten der Hertha gesellte sich in Hoffenheim zudem ein irritierendes Phlegma. Selbst die Lamentos der Spieler über Fehlentscheidungen oder verpasste Möglichkeiten wirkten pflichtschuldig und leblos. Und so passte am Ende eigentlich nur eines an diesem Samstagnachmittag: die Trikots der Hertha. Die rote Ausweichklamotte soll, in Tateinheit mit weißem Flock, schließlich nicht nur die Farben der Stadt Berlin repräsentieren, sondern im aktuellen Design an den 22. Mai 1997 erinnern. Damals sicherte sich Hertha mit einem 2:1-Erfolg bei der SpVgg Unterhaching und in roten Trikots den Aufstieg aus der zweiten Liga. Zumindest dem ist die Mannschaft in Hoffenheim deutlich näher gekommen.