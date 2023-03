Hertha BSC gastiert am Samstag um 15:30 Uhr im Rahmen des 25. Bundesliga-Spieltages bei der TSG Hoffenheim. Das Team von Cheftrainer Sandro Schwarz geht als Tabellen-15. ins direkte Duell im Kampf um den Klassenerhalt und will - nach dem 1:1 gegen den FSV Mainz 05 in der Vorwoche - den ersten Auswärtssieg des Jahres holen. Die Berliner warten seit dem 5. Spieltag (2:0 beim FC Augsburg) auf einen dreifachen Punktgewinn in der Fremde.

Die TSG Hoffenheim ist derweil nach sieben Bundesliga-Niederlagen in Serie auf den 18. Platz abgerutscht. Insgesamt konnten die Hoffenheimer sogar schon seit 14 Liga-Duellen kein Erfolgserlebnis mehr verbuchen. Immerhin: Treffer sind in diesem Aufeinandertreffen so gut wie garantiert. Keine der bisherigen 25 Begegnungen zwischen BSC und TSG endete mit einem torlosen Remis.