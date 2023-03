Union vor dem Spiel in Wolfsburg - Auf der Suche nach Frische

Sa 11.03.23 | 15:07 Uhr

Bild: imago images/Jan Huebner

Für Union geht es weiter Schlag auf Schlag: Nach dem Europa-League-Spiel gegen St. Gilles ist vor der Bundesliga-Partie in Wolfsburg. Trainer Urs Fischer hofft, dass drei Tage Regeneration genug waren und seine Mannschaft ausgeruht zum VfL fährt.



Thema der Woche

Viel Zeit zum Trainieren blieb Union-Trainer Urs Fischer und seiner Mannschaft in den letzten Tagen mal wieder nicht. Die Köpenicker setzten ihr Europa-League-Abenteuer fort und waren erneut in einer englischen Woche gefordert. Im Achtelfinale ging es im Stadion An der Alten Försterei gegen Royale Union Saint-Gilloise, auf die Union bereits in der Gruppenphase getroffen war. Nach 90 Minuten stand ein 3:3-Unentschieden auf der Anzeigetafel des Köpenicker Stadions, das Union zwar alle Möglichkeiten für das Rückspiel lässt, aber sicherlich auch nicht das ideale Ergebnis für die Eisernen ist. Insbesondere die vielen und ungewohnten Fehler wurden von den Belgiern am Donnerstag eiskalt bestraft und doch sicherte sich die Fischer-Elf dank einer erneuten Willensleistung und einem wieder mal späten Treffer noch ein Remis. Nach der letzten englischen Woche und dem Duell gegen Ajax Amsterdam waren den Köpenickern die Anstrengungen am darauffolgenden Bundesliga-Wochenende in der Partie gegen Bayern München doch deutlich anzumerken. "Es war am Donnerstag wieder ein sehr intensives Spiel, das sehr viel Kraft gekostet hat", sagte Trainer Urs Fischer. Es wird zu sehen sein, wie ausgeruht Union in Wolfsburg schon wieder sein wird.

Der Gegner

Der VfL Wolfsburg sucht in diesem Jahr noch nach Konstanz. Zwar konnte die Mannschaft von Niko Kovac die ersten beiden Spiele in 2023 noch gewinnen und die Siegesserie aus dem Vorjahr auf insgesamt sechs erfolgreiche Spiele ausbauen, doch seitdem stockt es bei den Niedersachsen. Aus den letzten sechs Spielen holten die Wölfe nur fünf Punkte und sind in der Tabelle so wieder ins Mittelfeld abgerutscht. Aktuell steht der VfL auf Rang acht. Damit bleiben die Wolfsburger, die eigentlich nächstes Jahr gerne international spielen wollen, bislang mal wieder hinter den Erwartungen zurück. Die Statistik spricht allerdings für die Gastgeber: In Wolfsburg konnte das Team von Urs Fischer in seiner noch jungen Bundesliga-Geschichte bislang noch gar keine Punkte mitnehmen. Wolfsburg gewann alle drei bisherigen Heimspiele – immer ohne Gegentreffer (1:0, 3:0, 1:0). Trotz der bisherigen Erfolgslosigkeit in Wolfsburg erwartet Fischer "ein enges Spiel", bei dem die Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen werden. "Zumindest versuchen wir, dass es bis zum Ende eng bleibt", sagte der 57-Jährige. Dafür müsse seine Mannschaft - wie immer - "ans Limit gehen", sagte Fischer.

Die Aufstellung

Es ist gut möglich, dass Urs Fischer nach dem Europa-League-Spiel in Wolfsburg auf einigen Positionen rotiert. Kapitän Christopher Trimmel dürfte eine Pause bekommen, für ihn könnte Niko Gießelmann in die erste Elf rutschen. Morten Thorsby, der am Donnerstag fast 80 Minuten auf dem Feld stand, könnte durch Aissa Laidouni ersetzt werden, der gegen Saint-Gilloise nur eingewechselt wurde. Auch im Sturm erscheint ein Wechsel möglich: Jordan könnte statt Kevin Behrens von Beginn an spielen. Gleich vier Unioner treffen in Wolfsburg auf ihren Ex-Verein. Innenverteidiger Robin Knoche, Winter-Neuzugang Jerome Roussillon, Paul Jaeckel sowie Paul Seguin spielten in der Vergangenheit beim VfL. So könnte Union spielen: Rönnow - Doekhi, Knoche, Leite - Juranovic, Laidouni, Khedira, Haberer, Gießelmann - Becker, Jordan

Personal imago images/Nordphoto Bei Union Berlin fehlt Andras Schäfer (Fußverletzung)

Die Prognose

Zur etwas ungewöhnlichen Anstoßzeit um 19:30 Uhr am Sonntagabend könnte die Zuschauer ein zähes Spiel erwarten. Die Köpenicker dürften sich wie gewohnt zunächst auf eine stabile Defensive konzentrieren und in der Offensive kein allzu hohes Risiko gehen. Für Wolfsburg könnte es daher ein Geduldsspiel werden. Zeitgleich sollten die Wölfe aufmerksam bleiben, um nicht in einen von Unions schnellen Kontern zu laufen. Wenn Union es schafft, vor dem Tor wieder gefährlicher zu werden - derzeit ist man seit drei Bundesliga-Spielen torlos -, kann die Fischer-Elf aus Wolfsburg durchaus Punkte mitnehmen. "Das Entscheidende ist, dass wir wissen, dass wir treffen können. Am Sonntagabend haben wir wieder einen Versuch, zu treffen", sagte Fischer. Der rbb|24-Tipp: 1:1



Sendung: rbbUM6, 11.03.23, 18 Uhr