Jetzt live hören und im Ticker - Gelingt dem 1. FC Union im Spitzenspiel der Premieren-Sieg gegen Bayern München?

So 26.02.23 | 16:46 Uhr

imago images/Picture Point LE Bild: imago images/Picture Point LE

Es ist das Duell der Jäger: In der Allianz Arena tritt der drittplatzierte 1. FC Union bei Rekordmeister Bayern München an, der auf Rang zwei liegt. Die Köpenicker peilen im Topduell eine Premiere an. Trainer Urs Fischer wechselt drei Mal.

Der 1. FC Union Berlin will den Schwung nach dem Sieg über Ajax Amsterdam in der Europa League ins Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga mitnehmen. Im Topduell des 22. Spieltages können die drittplatzierten Köpenicker mit einem Sieg in der Allianz Arena den punktgleichen Rekordmeister Bayern München in der Tabelle überholen.

imago images/MIS Spitzenspiel am Sonntag - Warum Union bereit ist, erstmals die Bayern zu schlagen Union Berlin hat noch nie gegen den FC Bayern München gewonnen. Im Spitzenspiel am Sonntag könnte es nun aber endlich so weit sein. Dafür gibt es zumindest zahlreiche gute Gründe. Von Till Oppermann

Vier Wechsel in der Startelf

Allerdings müsste der Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer dann eine Premiere gelingen. Die Münchner sind der einzige aktuelle Gegner im Oberhaus, gegen den Union noch nie gewinnen konnte. Bei sieben Begegnungen stehen bisher vier Niederlagen für die Berliner und drei Unentschieden zu Buche. Trainer Urs Fischer wechselt im Vergleich zum Europa-League-Duell in der Startelf drei Mal. Auf der rechten Außenbahn rückt Christopher Trimmel für Josip Juranovic in die Anfangsformation. Morten Thorsby ersetzt im Mittelfeld Janik Haberer. Und im Sturm bekommt Jordan seine Chance von Beginn an. Kevin Behrens sitzt zunächst auf der Bank.

Der Liveticker

Sendung: rbb24, 26.02.2023, 18:15 Uhr