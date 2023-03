"So wollen wir nicht auftreten, das ist Zeitverschwendung"

Sandro Schwarz nach Hertha-Niederlage in Hoffenheim

So 19.03.23 | 13:30 Uhr

Hertha BSC ist seit nunmehr neun Auswärtsspielen ohne Sieg. Selbst bei der kriselnden TSG Hoffenheim waren die Berliner chancenlos. Ein emotionaler Sandro Schwarz kritisierte am Tag nach der Pleite insbesondere die Art und Weise der Niederlage.

Sandro Schwarz über ...

... die 1:3-Niederlage bei der TSG Hoffenheim.

Das war logischerweise sehr schmerzhaft - insbesondere die Art und Weise. Wir haben auf das, was im Spiel passiert ist, nicht gut reagiert. Nach den ersten 10 oder 15 Minuten haben wir nicht das auf den Platz gebracht, was wir in einem solchen Spiel brauchen - Energie, Ausstrahlung.

Es waren tatsächlich weniger taktische Elemente, die gefehlt haben. Man muss ganz klar sagen, dass es zu wenig war für den Abstiegskampf. Die Defensivarbeit - nicht nur die neu formierte Dreierkette - war ein Problem, aber das große Manko waren auch die vielen einfachen Ballverluste. Wir hatten keine Geradlinigkeit.