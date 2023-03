Das Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga-Nordost zwischen Energie Cottbus und Carl Zeiss Jena kann nicht wie geplant am Sonntag stattfinden. Das teilten die Lausitzer am Freitagvormittag mit. Der Zustand des Rasens im heimischen Stadion der Freundschaft sei "äußerst kritisch" und lasse "ein Fußballspiel nicht zu", hieß es auf der Homepage des Klubs.

Der Frust bei den Cottbusern ist groß. Der Tabellenführer hatte bis Donnerstagabend schon weit mehr als 5.000 Tickets für das Spiel gegen den Tabellenvierten verkauft. Der bisherige Saisonrekord aus dem Spiel gegen Chemie Leipzig (5.500 Fans) wäre am Sonntag wohl geknackt worden. "Wir haben in den sozialen Netzwerken eine Werbeaktion für eine fünfstellige Kulisse an den Start gebracht und jetzt sehen wir heute das. Das tut uns leid und ist mehr als ärgerlich, vor allem weil wir den Schwung der letzten Spiele nutzen wollten", haderte deshalb auch Präsident Sebastian Lemke.

Man habe am Freitagvormittag den Platz angeschaut, so Lemke in der Pressemitteilung, und sei "schockiert" gewesen, "wie viel Wasser im und auf dem Rasen steht. Bei jedem Schritt kommt einem das Wasser förmlich entgegen." Es habe noch eine Rücksprache mit den Rasenverantwortlichen des Klubs gegeben, "die uns klar gesagt haben, dass wir so nicht spielen können. Der Rasen ist nicht mehr in der Lage das viele Schmelzwasser und den weiter anhaltenden Regen aufzunehmen, so dass wir gezwungen sind das Spiel abzusagen."