In die Philosophie der Vereinsführung um Präsident Kay Bernstein, bei Hertha auf Protagonisten zu setzen, die im Verein gewachsen sind und den Klub gut kennen, passt Dardai also perfekt hinein.

Hertha BSC hat - mal wieder - einen neuen Trainer. Mit Pal Dardai kommt ein alter Bekannter zurück in den Klub. Nach der Trennung von Sandro Schwarz soll der Ungar in seiner dritten Amtszeit bei den Blau-Weißen den Klassenerhalt sichern.

In den letzten sechs Spielen wird es auch auf die Hertha-Fans und ihre Einstellung gegenüber der Mannschaft ankommen, wenn es darum geht, doch noch in der Bundesliga zu bleiben. Pal Dardai könnte ein Faktor sein, die Anhänger auch weiter hinter sich zu wissen.

Die Hertha-Fans kennen und schätzen den neuen, alten Coach seit vielen Jahren. Das könnte ein Vorteil im Abstiegskampf werden. Denn das letzte, was Hertha in der derzeitigen Situation noch braucht, ist Unruhe auf den Rängen. Nicht zuletzt Ex-Trainer Sandro Schwarz lobte den blau-weißen Anhang in einem emotionalen Abschiedsbrief [twitter.com] für den Rückhalt und die Unterstützung.

"Durch euch fließt blaues Blut – Danke, Pal und Fabian", stand auf einem großen Spruchband in der Ostkurve als Pal Dardai und sein langjähriger Kapitän Fabian Lustenberger im Sommer 2019 bei Hertha verabschiedet wurden. Auch in den Spielen zuvor hatten die Fans auf Plakaten mit Schriftzügen wie "Dardai – einer von uns" ihren Rückhalt und ihre Dankbarkeit für den langjährigen Trainer und Spieler ausgedrückt.

Bei seiner Rückkehr 2021 rettete er Hertha spektakulär vor dem Abstieg. Zu dem Zeitpunkt, als er in der Saison darauf entlassen wurde, stand Hertha mit einem Schnitt von mehr als einem Punkt pro Spiel zumindest auf Platz 14. Auch deshalb ist es gut möglich, dass Dardai den Klub und seine Mannschaft ein weiteres Mal beruhigt, stabilisiert und in den verbleibenden sechs Spielen doch noch aus dem Tabellenkeller führt.

Immer wieder wurden Pal Dardai und seine Mannschaft in der Vergangenheit für ihren vermeintlich unattraktiven und defensiven Fußball kritisiert. Durch die Trennung im Sommer 2019 erhoffte sich die damalige Vereinsführung um Manager Michael Preetz und Präsident Werner Gegenbauer neue Impulse und eine attraktivere Hertha. Das trat bekanntlich nicht ein: Der Klub versank phasenweise im Chaos und kämpft nun die dritte Saison in Serie um den Klassenerhalt.

Mit Sandro Schwarz wurde die Möglichkeit verpasst, notfalls auch in der zweiten Liga, einen Hertha-Spielstil aufzubauen, der erfrischend mutig und mit den richtigen Transfers langfristig auch erfolgreich ist. So wie sich beispielsweise Mainz 05 unter Bo Svensson entwickelt hat. Dagegen schickt Hertha für sechs Spieltage einen Trainer in den Abstiegskampf, der ohne starke Defensivspieler einen Defensivfußball spielen lassen wird und bringt sich Richtung Sommer wieder in eine Zwickmühle. Machen sie mit Dardai weiter, der langfristig keine Entwicklung bringt oder kommt es wieder zu einem holprigen Neustart mit einem neuen Trainer, der vor allem Ungewissheit mit sich bringt.

Die Zeit unter Pal Dardai bei Hertha war so ziemlich das Gegenteil zu der unter Sandro Schwarz. Der am Wochenende entlassene Hertha-Trainer versuchte in der gesamten Saison attraktiven Fußball spielen zu lassen, scheiterte allerdings zu oft an der Ausbeute. Engagierten Auftritten folgten zudem zu oft leblose Vorstellungen der Mannschaft. Pal Dardai dagegen versuchte es nie mit einem attraktiven Spielansatz. Seine Spielweise kam immer über eine kompakte Defensive und wurde von einzelnen Glanzmomenten in der Offensive veredelt. Das Problem dabei: Beides fehlt im aktuellen Hertha-Kader häufig.

In seinen vergangenen beiden Amtszeiten hatte Dardai qualitativ bessere Spieler zur Verfügung. Damals standen noch etablierte Defensivspieler wie Fabian Lustenberger, Niklas Stark und Dedryck Boyata im Kader. Aktuell versuchen sich Filip Uremovic, Marc Oliver Kempf und Agustin Rogel an der Abwehrarbeit, denen sowohl die individuelle Klasse als auch die Form fehlt. Auch offensiv konnte Dardai in seinen vergangenen Amtszeiten mit einer ganz anderen Qualität arbeiten, damals standen ihm noch Spieler wie Olympiasieger Matheus Cunha, Jhon Cordoba und Champions-League-Sieger Salomon Kalou zur Verfügung. Selbst wenn es Pal Dardai schaffen sollte, annähernd das Beste aus dem aktuellen Kader herauszuholen, könnte das zu wenig sein, um die Klasse zu halten.