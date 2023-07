Bei den Bundesjugendspielen soll künftig die Freude an der Bewegung im Fokus stehen - nicht die Jagd auf Medaillen. In Berlin stoßen die Pläne auf ein geteiltes Echo.

Der Berliner Leichtathletikverband begrüßt das neue Konzept. "Es ist ein guter Entschluss", sagte Vizepräsident Thomas Poller. Er hoffe, dass dadurch deutlich mehr Kinder Freude an der Bewegung finden. "Wie kommt man zum Sport? Sport soll ja Spaß machen", sagte Poller. "In der Vergangenheit war ja ein Kritikpunkt an den Bundesjugendspielen, dass nicht so talentierte Kinder diese eher als Last empfanden", so Poller.