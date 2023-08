Die Eisbären Berlin haben auch das zweite Testspiel gegen Sparta Prag verloren. Der DEL-Klub unterlag den Tschechen am Mittwochabend in Prag 1:4 (0:2, 0:2, 1:0). Beide Teams waren bereits am Sonntag in Berlin aufeinander getroffen. Bei der offiziellen Saisoneröffnungsfeier der Eisbären siegte der tschechische Spitzenklub dort mit 4:3 nach Penaltyschießen.

Auf die Eisbären warten nun noch drei weitere Testspiele. Am Freitag (17 Uhr) spielen die Berliner beim HC Mountfield Hradec Kralove aus Tschechien, am Sonntag (14 Uhr) bei den Grizzlys Wolfsburg und am 8. September (20 Uhr) bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven. Anschließend, am 15. September (19:30 Uhr), findet dann das erste Spiel der neuen DEL-Saison statt.