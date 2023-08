Axel Borgmann, Dennis Slamar, Jonas Hildebrandt, Tim Campulka und Jonas Hofmann fielen in den vergangenen Tagen aus. Eventuell kehren einige Spieler am Samstag (13 Uhr) gegen die BSG Chemie Leipzig zurück ins Team. Ganz sicher wird aber Jonas Hofmann ausfallen. Der Mittelfeldspieler hat sich schon in der vergangenen Woche beim Auswärtsspiel in Rostock am Knie verletzt.

Gegen Chemnitz am Sonntag stand er trotzdem auf dem Rasen. "Mit der Folge, dass bei ihm am Montag gar nichts mehr ging", so Wollitz. Seit vier Tagen laufen deshalb Untersuchungen. "Er war in dieser Woche schon bei drei Ärzten und bekam verschiedene Diagnosen. Es kann leider sein, dass Jonas monatelang ausfällt." Die endgültige Diagnose steht noch aus. Details zu einer möglichen Verletzung wollte Wollitz noch nicht mitteilen. Er sprach aber am Donnerstag davon, dass ein Arzt zu einer sofortigen Operation geraten hat.

Sollte Hofmann längerfristig ausfallen, bricht im Mittelfeld eine wichtige Stütze weg. Und Cottbus wäre gezwungen auf dem Transfermarkt nachzulegen. Und das in einer Phase, in der die für die Offensive geplante Neuzugang immer noch nicht unter Dach und Fach ist. "Es sind noch immer sehr viele Spieler auf dem Markt, die Nach Vereinen suchen. Aber deren Gehaltsvorstellungen sind mit uns nicht darstellbar", sagt Wollitz, der noch etwa eine Woche Zeit hat, bis sich das Transferfenster schließt.