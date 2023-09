Spielplan veröffentlicht - Union Berlin bestreitet erstes Champions-League-Spiel bei Real Madrid

Sa 02.09.23 | 09:23 Uhr

Der 1. FC Union Berlin gibt sein Debüt in der Champions League auswärts bei Real Madrid. Das geht aus dem am Samstagmorgen veröffentlichten Spielplan hervor. Am 20. September (18.45 Uhr) trifft die Mannschaft von Urs Fischer zum Auftakt auf Rekordsieger Real Madrid im legendären Estadio Santiago Bernabéu.



Der Spielplan

Die Heimpremiere im Berliner Olympiastadion folgt am 3. Oktober (18:45 Uhr) gegen den SC Braga. Am dritten Spieltag der Gruppenphase empfangen die Köpenicker, die sich gerade erst mit dem italienischen Europameister Leonardo Bonucci verstärkt haben, die SSC Neapel. Die Partie ist für den 24. Oktober (21 Uhr) angesetzt. Beim italienischen Meister tritt die Auswahl von Trainer Urs Fischer zum Rückspiel am 8. November (18.45 Uhr) an, gefolgt von der Reise nach Braga am 29. November (21 Uhr), wo Union in der Vorsaison schon in der Europa League gespielt hat. Krönender Abschluss der Gruppenphase ist die Heimpartie gegen Real Madrid am 12. Dezember (21 Uhr). Union Berlin hatte sich als Vierter der vergangenen Bundesliga-Saison erstmals sensationell für die Champions League qualifiziert und ist in der Gruppenphase Teil der Gruppe C.



Dauerkarten bereits vergriffen

Um möglichst vielen Mitgliedern und Fans den Besuch eines Heimspiels zu ermöglichen, finden die Partien im Olympiastadion und nicht im eigenen Stadion an der Alten Försterei statt. Die 40.000 Dauerkarten für alle drei Partien sind bereits vergriffen. Der Verkauf für Einzelspiele beginnt ebenfalls zunächst nur für Vereinsmitglieder in der kommenden Woche. Für Union ist es die dritte Europacup-Teilnahme in Serie. 2021/22 schied man in der Conference League in der Gruppenphase aus. In der Vorsaison kam man in der Europa League bis ins Achtelfinale.