Union Berlin, das ist Understatement und Bescheidenheit. Ausgerechnet zum Debüt in der Königsklasse tritt der Verein bei Real Madrid an, wo es um Inszenierung und Übersteigerung geht. Warum das weiße Ballett der größte Klub der Welt ist. Von Shea Westhoff

Am Mittwoch (Anstoß um 18:45 Uhr, live und in voller Länge im rbb24-Inforadio) ist der Moment da, auf den die Fans des 1. FC Union den ganzen Sommer gewartet haben: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte starten die Köpenicker in die Gruppenphase der Champions League. Und das nicht irgendwo und gegen irgendwen, sondern an einem der bedeutsamsten Orte und gegen das erfolgreichste Team des europäischen Vereinsfußballs: Real Madrid empfängt die Köpenicker im Estadio Santiago Bernabéu.

"Du weißt nicht, wie viele Male du noch hier spielen wirst. Von daher ist es auf jeden Fall ein Erlebnis. In einem solch bekannten Stadion bei einer so bekannten Mannschaft zu spielen ist sicherlich etwas Besonderes. Der Respekt sollte definitiv da sein, aber er sollte auch nicht zu groß sein", sagte Trainer Urs Fischer vor der Partie.

Auch für die Tausende mitgereisten Fans wird der Abend wohl etwas ganz Besonderes werden. Der Gästeblock des gerade im Umbau befindlichen Madrider Stadions ist restlos ausverkauft (4.000 Tickets). Vor dem Anstoß ist ein Fanmarsch geplant. "Ich hoffe, dass wir alle mit einem positiven Erlebnis nach Hause fliegen und das später irgendwann mal unseren Kindern erzählen können", sagte Union-Abwehrspieler Christopher Trimmel auf der Pressekonferenz.

Ein positives Erlebnis könnte die Köpenicker dann auch in der Bundesliga neu beflügeln. Dort kassierten sie zuletzt zwei Niederlagen in Folge und wollen am Wochenende dringend wieder punkten. Nach ihrem Trip nach Madrid treffen sie ohne viel Vorbereitungszeit bereits am Samstag (15:30 Uhr) auf die TSG Hoffenheim.