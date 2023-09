Union Berlin startet bei Real Madrid in das Abenteuer Champions League

Das Warten hat ein Ende: Um 18:45 Uhr startet der 1. FC Union Berlin bei Real Madrid zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in eine Champions-League-Saison. Rund 4.000 Fans der Köpenicker werden die Eisernen im legendären Estadio Santiago Bernabéu unterstützen - schon Stunden vor dem Anpfiff sorgte der Anhang in der spanischen Hauptstadt für einen stimmungsvollen Rahmen.