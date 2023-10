Jetzt live und im Ticker - Kann Union Berlin in Stuttgart ins Pokal-Achtelfinale einziehen?

Di 31.10.23 | 17:22 Uhr

Nach zehn Niederlagen in Folge und mit der Sehnsucht zu siegen ist Union Berlin im DFB-Pokal zu Gast in Stuttgart. Im Duell um das Achtelfinale treffen sie dort auf den zuletzt sehr starken Tabellendritten der Bundesliga.

Es liegen turbulente und komplizierte Wochen hinter den Fußballern des 1. FC Union Berlin. Zehn Spiele haben die Köpenicker zuletzt wettbewerbsübergreifend in Serie verloren und sich so in die erste größere Krise seit dem Bundesliga-Aufstieg manövriert. Die Fallhöhe ist also besonders groß, wenn die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Dienstagabend (18 Uhr) in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim VfB Stuttgart zu Gast ist.

Fischer appelliert an "Tugenden von Union"

Mit einem Sieg und dem damit verbundenen Achtelfinaleinzug würde Union einen ersten wichtigen Schritt aus der Krise machen. Bei einer Niederlage und einem frühen Pokal-Aus hingegen dürften die kritischen und fragenden Stimmen rund um den Klub noch deutlich lauter werden. Um letzteres Szenario zu verhindern, appellierte Urs Fischer auf der Pressekonferenz am Montag an die "Tugenden von Union". Union wolle mutig sein, sich nicht von der aktuellen Situation beeindrucken und schon gar nicht lähmen lassen. "Es gilt, wieder einen Schritt nach vorne zu machen", sagte Fischer und ergänzte: "Das heißt, es muss einen Pokalfight geben. Bei diesem könnte Fischers Mannschaft zugutekommen, das dem VfB Stuttgart in Serhou Guirassy der bislang dominanteste Spieler der laufenden Bundesliga-Saison aktuell verletzt fehlt.

Die Aufstellung

Die Startaufstellung von Trainer Urs Fischer in Stuttgart überrascht durchaus. Stammtorwart Frederik Rönnow sitzt ebenso auf der Bank wie die üblicherweise gesetzten Rani Khedira und Robin Gosens. An ihrer Stelle vertraut Fischer zunächst auf Jerome Roussillon und Aissa Laidouni sowie defensiv auf eine Vierer- statt die übliche Dreierkette. In der Offensive überrascht der Einsatz von Benedict Hollerbach, der an der Seite von Kevin Volland und Sheraldo Becker hinter dem ebenfalls startenden Kevin Behrens stürmt. So beginnt Union in Stuttgart: Schwolow - Rousillon, Diogo Leite, Knoche, Trimmel - Laidouni, Kral - Hollerbach, Volland, Becker - Behrens

