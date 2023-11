Nach dem Achtungserfolg in der Champions League bei der SSC Neapel wartet auf Union Berlin in der Bundesliga die nächste schwierige Aufgabe. Kein Geringerer als das ungeschlagene Bayer Leverkusen empfängt am Sonntag die Fischer-Elf.

Das Remis unter der Woche bei der SSC Neapel hat Union Berlin die Hoffnung zurückgeben. Die Niederlagenserie von zuletzt 12 Pleiten am Stück wurde gestoppt. Nur wenige Tage nach dem Lichtblick in Italien wartet auf das Team von Trainer Urs Fischer allerdings die nächste große Aufgabe. In der Bundesliga müssen die Eisernen beim ungeschlagenen Bayer Leverkusen antreten. Die Köpenicker gehen als klarer Außenseiter in die Partie und erhoffen sich dennoch eine kleine Chance, Punkte aus dem Rheinland mitzunehmen.

Fischer vertraut in Leverkusen fast den gleichen Spielern, die in Neapel einen Punkt holten. Der einzige Wechsel: Alex Kral ersetzt den in der Liga gesperrten Rani Khedira. Im Sturm beginnen erneut Sheraldo Becker und David Fofana. In der Abwehr erhält Paul Jaeckel wieder den Vorzug vor Robin Knoche.