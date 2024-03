Die beiden Regionalligisten spielen am 25. Mai um den Titelgewinn und damit um den Einzug in den DFB-Pokal.

Mit 21 Jahren steht Maximilian Beier vor seinem Debüt in der DFB-Auswahl. Der Toptorjäger der TSG Hoffenheim begann das Fußballspielen in Brandenburg/Havel beim ESV Kirchmöser. Dort erinnert man sich noch gut an den "kleinen Wirbelwind".

Der Aufstiegsaspirant der Regionalliga Nordost blieb in der Folge drückend überlegen. Cottbus hätte nach sieben Minuten einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen, doch der Schiedsrichter übersah das Foul im Strafraum an Thiele, der durch die regelwidrige Grätsche überdies um eine aussichtsreiche Torchance gebracht wurde. Wenige Minuten später hielt Janis Juckel nach einer Hereingabe von der rechten Seite seinen Fuß hin und erhöhte damit zur 2:0-Führung (12. Minute).

Nachdem es die Lausitzer im zweiten Duchgang zunächst ruhiger angehen ließen, war es Joshua Putze, der nach einem Eckstoß unhaltbar einnickte zum 4:0 (55.). Bis in die Schlussphase waren die Klosterfelder tapfer bemüht, noch den Ehrentreffer zu erzielen, allerdings verrannten sie sich dabei immer wieder in den abgeklärt verteidigenden Defensivreihen des Regionalligisten.

Der SV Babelsberg wollte seiner Favoritenrolle gerecht werden und das Spiel früh für sich entscheiden – und so begann die Mannschaft auch. Nach drei Minuten hatte Daniel Frahn nach einer Flanke eine herausragende Chance, köpfte den Ball aus wenigen Metern Entfernung knapp am Tor vorbei. Die Nulldreier dominierten die ersten Minuten, Gastgeber Neuruppin kam kaum in Ballbesitz. Der Sechsligist wollte vor allem über Konter seiner technisch beschlagenen Angreifer Gefahr entwickeln. Nach 15 Minuten glichen sich die Spielanteile etwas an, Babelsberg konnte den vielen Ballbesitz gegen kompakt stehende Neuruppiner nicht in Torchancen ummünzen.

Doch in der 22. Minute kam es zur Führung für den Favoriten. Mittelfeldspieler Paul Wegener nahm die Klärung eines Eckballs per Volley direkt und versenkte das Spielgerät vom Strafraumrand aus im Neuruppiner Tor – MSV-Schlussmann Angelos Syritoudis hatte noch die Finger am Ball, war letztendlich aber machtlos. In der 30. Minute folgte das 2:0. Babelsberg-Stürmer Frahn verwandelte einen Strafstoß souverän, nachdem Neuruppins Torhüter Syritoudis zuvor im Sechzehner zu spät gegen ihn herausrückte und zu Fall brachte. Die mittlerweile völlig verdiente komfortable Führung für den Regionalligisten, der die Partie spätestens nach dem 1:0 vollkommen im Griff hatte. Neuruppin bekam durch zu viele frühe Ballverluste keinen Fuß auf den Boden. So endete der erste Durchgang leistungsgerecht mit 2:0 für Babelsberg.