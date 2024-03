Der VfB Stuttgart gehört in dieser Saison zu den besten Teams der Fußball-Bundesliga. Das weiß auch Union-Trainer Nenad Bjelica. Vor der Reise in den Süden legte er sein Augenmerk deshalb auf eine Stärke der Unioner - die stabile Abwehr.

Bei 16 von 18 möglichen Punkten aus den vergangenen sechs Spielen lässt sich für Stuttgart leicht verkraften, dass es nur noch in einem Wettbewerb um etwas geht. Seit dem Ausscheiden im Pokal-Viertelfinale in Leverkusen ist der komplette Fokus auf die Bundesliga gerichtet. Dort rangiert die Mannschaft des Trainers Sebastian Hoeneß mit inzwischen 50 Punkten auf dem 3. Platz. "Mit teilweise der gleichen Mannschaft wären wir in den letzten Jahren fast abgestiegen. Wir sind alle ein bisschen überrascht, dass es so gut läuft", sagt Gegner-Experte Lennart Sauerwald.

Trainer Sebastian Hoeneß sei ein entscheidender Faktor: "Er hat der Mannschaft ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit beigebracht. In den letzten Jahren waren mehrere Spieler noch nicht so weit in ihrer Entwicklung. Und dieses Jahr passt einfach alles zusammen." Der Vorsprung auf die viertplatzierten Dortmunder beträgt bereits sechs Punkte. Der Rückstand auf den FC Bayern nur vier.