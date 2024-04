Gegen die Londoner habe der Mannschaft in die Karten gespielt, "dass sie das Spiel nicht selbst machen musste", sondern es eher um eine stabile Verteidigung ging, um "dann schnell umzuschalten", sagt Mailhammer. Das sei gut aufgegangen. Der Lohn ist der Einzug ins Halbfinale, wo es nun den Dauerrivalen Real Madrid zu schlagen gilt, um nach 2013 ein weiteres Mal ein Champions-League-Finale in Wembley spielen zu können.

Abgesehen davon war es für den Rekordmeister bislang ein vermaledeites Jahr. Schon fünf Rückrunden-Pleiten. Darunter die richtungsweisende 0:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Auch die wacklige Abwehr, welche sicherlich nicht zuletzt einigem Verletzungspech geschuldet war, ließ die Werkself im Titelrennen schließlich enteilen. Und bei der Zusammenarbeit mit dem erhofften Heilsbringer an der Seitenlinie, Thomas Tuchel, zog der Vorstand im Februar vorzeitig die Reißleine: Ab Sommer geht man getrennte Wege.

In der Liga war es also eine Saison zum Vergessen. Nun gehe es darum, sich weiterzuentwickeln, betont Mailhammer. Und eine Formation zu finden, die den anstehenden Aufgaben in der Champions League gewachsen ist. Entwicklungspotenzial bieten die Bayern dabei genug. So war auch der jüngste 2:0-Sieg in der Bundesliga gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Köln eher glücklich eingefahren. "Es hätte es auch gut und gerne in die Hose gehen können, wenn Faride Alidou sein Zielwasser getrunken hätte", sagt Mailhammer.