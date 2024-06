Am Ende gewinnt Viktoria den Saisonauftakt überraschend mit 1:0, der gerade einmal 18-jährige Yildirim ist mit seinem Debüttreffer in der Regionalliga der Wegbereiter. "Ich glaube, der war fünf Jahre alt, als ihn seine Eltern bei Viktoria Berlin angemeldet haben. Der Junge hat im Prinzip seine gesamte Kindheit bei Viktoria Berlin durchlaufen, mit all dem, was dazugehört, auch mit sozialer Bindung und Betreuung", erzählt Zeljko Karajica, Gesellschafter bei Viktoria Berlin, im rbb|24-Interview. "Das zeigt mir, wie wichtig es ist, dass es für diese Kinder und Jugendlichen später eine Vision gibt. Und dass der Verein tatsächlich mehr ist als einfach nur, einmal oder zweimal die Woche zum Training zu gehen. Insofern ist das für uns alle extrem wichtig."

Erster Spieltag der Regionalliga-Nordost-Saison 2023/24, Viktoria Berlin hat den FC Energie Cottbus zu Gast. Es läuft die dritte Minute der Nachspielzeit im ersten Durchgang. Energie will den Ball zum Torhüter zurückspielen, das 0:0 in die Pause bringen. Doch dann hat Berlins Metehan Yildirim einen Einfall. Der offensive Mittelfeldspieler fängt einen Pass gedankenschnell ab, dringt in den Strafraum ein und schiebt neben Cottbus-Schlussmann Elias Bethke zum 1:0 ein.

Jene Ausrichtung des Vereins aus Berlin-Lichterfelde mag überraschen. Viktoria ist zwar ein altehrwürdiger Verein aus der Hauptstadt, Deutscher Meister von 1907/08 und 1910/11 und mit knapp 2.000 Mitgliedern bestückt, doch in den vergangenen Jahrzehnten war der Klub von den größten Bühnen des Fußballs verschwunden. Erst ein Investment der Advantage Sports Union (ASU) aus Hongkong des chinesischen Investors Alex Zheng im Jahr 2018 sorgte wieder für größeres Aufsehen. Zusammen sollte Großes gelingen, doch nach kurzer Zeit und absolutem Chaos kam es schon zum Bruch. 2019 übernahm Zeljko Karajica die Anteile des damals in der Insolvenz befindlichen Vereins. In jener Zeit war Viktoria vielmehr als künstlich aufgepumpter "Plastik-Klub" verschrien, als dass auf seine reiche Historie geblickt wurde.

Das ist auch das Urteil von Rocco Teichmann, dem langjährigen Geschäftsführer der Viktoria. "Das hatten wir in der Vergangenheit nicht, diese Qualität an Jugendspielern in der ersten Mannschaft. Da sieht man jetzt schon, dass man sich an diesen Worten orientieren kann. Unser Ziel ist es, dass wir den guten Nachwuchsfußballern die Perspektive in der ersten Mannschaft geben. Das Nachwuchsleistungszentrum gebe es zwar noch nicht, das läge aber unter anderem am elitären Zertifizierungsprozess. "Da sind wir einfach Lichtjahre entfernt, auch aufgrund der wenigen Unterstützung der Stadt Berlin und des Bezirks", sagt Teichmann kritisch. Und er ergänzt: "Umso bemerkenswerter ist, dass es uns gelungen ist, solch eine hohe Anzahl an Jugendspieler zu integrieren."

In genau einer Woche beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Im Vorfeld ist immer wieder von einem potenziellen neuen "Sommermärchen" die Rede. Auf Spurensuche nach der EM-Euphorie am Endspielort Berlin. Von Anton Fahl

Mit dem Keskin-Nachfolger soll der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden. Junge Spieler, aber vor allem Eigengewächse sollen Viktoria als Sprungbrett in den Profi-Fußball nutzen. "Es ist unser Ziel, pro Jahrgang mindestens drei Spieler zu haben, die den Weg in den Profifußball gehen", so Karajica. Im letzten Sommer wechselten Viktoria-Spieler in die 3. Liga Deutschlands, die zweite niederländische Liga oder auch ins Oberhaus der Türkei. Zur neuen Saison geht der 22-jährige Linksverteidiger Jonas Kühn zu Partnerklub Klagenfurt in die 1. Liga Österreichs. "Daran sieht man: Wir hinterlassen mittlerweile sogar ein bisschen Spuren im Profifußball", so Karajica.

Viktorias Plan ist es, in die Ausbildung zu investieren und so nach und nach ein Polster an Qualitätsspielern anzulegen. "Man sieht jetzt mit Platz drei und dem Pokalsieg in diesem Jahr, dass Ausbildungsverein nicht notgedrungen heißt, dass man gar keine Chance hat, in Richtung Profifußball zu gehen", so Karajica. "Dieser Weg mit den Spielern und der Entwicklung kann uns vermutlich nicht sofort, aber mittelfristig auch wieder Richtung 3. Liga führen, bringt uns aber gleichzeitig in eine Situation, Jahr für Jahr Spieler auf Toplevel zu entwickeln, die dann auch in den Profifußball gehen können."

Durch jene Transfergewinne und Ausbildungsentschädigungen würde Viktoria neue wirtschaftliche Erlösquellen erschließen, die zum Budget beitragen – und den Verein unabhängiger von Zuschüssen des Investors machen, der schließlich kein Mäzenatentum betreiben, sondern irgendwann Gewinn machen will.