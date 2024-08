Fußball-Bundesligist Union Berlin geht erneut mit Christopher Trimmel als Kapitän in die Saison. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der 37-jährige Österreicher wurde wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel erneut berufen.

Der Rechtsverteidiger führt die Hauptstädter damit im siebten Jahr in Serie auf dem Rasen an, angefangen beim Pflichtspielauftakt beim Greifswalder FC im DFB-Pokal am Samstagnachmittag. Trimmel führte die Köpenicker 2019 in die Bundesliga und im Jahr danach drei Mal in Folge in die internationalen Wettbewerbe.