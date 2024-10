Chris Berlin Donnerstag, 03.10.2024 | 14:58 Uhr

Denkmalschutz? Wie lächerlich ist das denn in Berlin? Die Tribüne rottet seit Jahren im Reiterstadion vor sich hin, kann also weg. Das Reitfekd genaauso. Ansonsten interessiert sich in Berlin kein Mensch für den Schutz geschützter Bauten, oder warum steht die Deutschlandhalle bspw. nicht mehr. Mit dem Thema Denkmalschutz sollte in Berlin keiner mehr kommen, funktioniert sowieso nicht. Platz wäre also für ein neues Stadion mit 50000 oder etwas mehr an Zuschauerplätzen.