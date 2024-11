Der große FC Bayern gewinnt die großen Spiele nicht mehr. In der Königsklasse, also im natürlichen Habitat, setzte es bereits zwei Pleiten, zuletzt das äußerst unangenehme 1:4 gegen Hansi Flicks FC Barcelona. Die beiden Bundesliga-Prestigeduelle gegen Eintracht Frankfurt (3:3) und Bayer Leverkusen (1:1) konnte Bayern ebenfalls nicht gewinnen.

Mag schon sein, dass das Team in der abgelaufenen Woche in der Liga (5:0 in Bochum) und im DFB-Pokal (4:0 in Mainz) glänzen konnte. Aber das Selbstverständnis des Rekordmeisters definiert sich weniger über Kantersiege gegen kleinere Klubs als vielmehr über die Unterwerfung lästiger, direkter Konkurrenten. Unter seinem neuen Trainer Vincent Kompany scheint sich der FC Bayern daher noch immer einer Identitätsfrage gegenüber zu sehen - oder, um es mit einem Philosophen unserer Zeit zu halten: "Wer bin ich, und wenn ja, wie viele Tore schenke ich einem mittelmäßigem Team diesmal ein?"

Andi Mailhamer, Autor beim Bayern-Fan-Blog "Mia san rot", sieht es anders und ist eigentlich ziemlich zufrieden mit der bisherigen Saison. Er erinnert an den 4:0-Sieg der Münchner vor zwei Wochen im traditionsreichen Südschlager gegen den VfB Stuttgart. Auch beim Remis gegen den amtierenden Meister Bayer Leverkusen sah Mailhamer den FCB überlegen. "Da ist man ein bisschen an der eigenen Chancenverwertung gescheitert", sagt er.

Tatsächlich habe das Team unter Kompany und seiner offensiven Ausrichtung "einen großen Schritt nach vorne" gemacht. "Es sind so viele Spieler in besserer Verfassung. Wenn ich zum Beispiel überlege, wie Alphonso Davies und Joshua Kimmich diese Saison spielen und wie noch letztes Jahr ein Abgesang auf die beiden angestimmt wurde."