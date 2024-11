Der Verein "Sportkinder Berlin e.V." hat den diesjährigen ersten Platz bei der "Sterne des Sports"-Preisverleihung in Berlin erhalten. Dafür hat der Verein am Dienstagabend in Berlin den Stern in Silber verliehen bekommen. "Sportkinder Berlin" setzt sich für dafür ein, die Qualität und Quantität von Sport- und Bewegungsangeboten an Berliner Grundschulen zu erhöhen.

Die "Sterne des Sports" sind ein vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den Volksbanken deutschlandweit durchgeführter Wettbewerb. Jährlich werden Vereine ausgezeichnet, die sich "über ihr sportliches Engagement hinaus, besonders gesellschaftlich engagieren", schreibt der Landessportbund Berlin. Auf Stadt- und Kreissportebene wird die Bronze-Auszeichnung vergeben. Die Siegervereine treten dann auf Landesebene um Silber an. Wer hier ausgezeichnet wird, tritt anschließend auf Bundesebene um Gold an.