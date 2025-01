Darüber hinaus beeinträchtigt Alkohol das Gleichgewicht und das Urteilsvermögen – und er entzieht dem Körper Wasser, das vermindert die notwendige Nähr- und Mineralstoffversorgung der Muskulatur mit Magnesium und Kalium. Auch Schadstoffe können dann nur erschwert abtransportiert werden. Dadurch wird die Kontraktionsfähigkeit der Muskeln herabgesetzt. Genau dies sorgt für Krämpfe, Muskelentzündungen oder Verletzungen. Herzgefäße werden erweitert und das Organ muss stärker pumpen. Durch Sport steigt die Belastung für das Herz nochmals an. So kann im Extremfall der Alkoholkonsum zu gefährlichen Herzrhythmus-Störungen führen.

Wer am Abend vor einem Spiel oder dem Training zu tief ins Glas geschaut hat, wird häufiger träger und langsamer. Heißt im Umkehrschluss: Die Agilität und der Energiehaushalt des Sportlers ist ohne Alkohol auf einem wesentlich höheren Niveau. Das hängt auch damit zusammen, dass sich durch den Alkohol die Blutgefäße erweitern. Dadurch kühlt der Körper schneller aus und verliert so an Energie.

Viele Breitensportler schwören auf das Weizenbier nach dem Training. Allerdings kann das ein absoluter "Dickmacher" sein. Bei den konsumierten Kalorien handelt es sich um "leere" Kalorien, die unserem Körper weder Vitamine noch Mineralstoffe oder Spurenelemente liefern. Erschwerend kommt hinzu, dass Alkohol die Fettverbrennung vermindert. Während der Körper also nach dem Sport mit dem Abbau der Fettzellen beschäftigt sein sollte, baut er durch den Alkohol weniger Körperfett ab und speichert so mehr Fett in den Fettzellen.

Zudem belastet Alkohol die Leber. Denn dort wird nicht nur das freudespendende Promillegetränk abgebaut, sondern auch Milchsäure, die als Stoffwechselendprodukt der Muskeln entsteht. Da unsere Leber aber Alkohol als gefährlicher einstuft, wird dieser zuerst abgebaut und die Milchsäure kommt in die Warteschleife. Das Ergebnis: eine schlechtere Regeneration. Will man trotzdem nicht auf das "Gewinner-Bier" verzichten, sollten zwischen Training (oder Spiel) und Konsum mindestens zwei Stunden liegen, empfiehlt die Krankenkasse DAK. Damit der Körper etwas Zeit hat, sich von der sportlichen Betätigung zu erholen.

Wichtig: Wenn in der Regenerationszeit – also bis zu 48 Stunden nach dem Training – wiederholt Alkohol getrunken wird, benötigt der Körper wesentlich länger, um seine Akkus wieder komplett aufzuladen. Ein weiterer, ungesunder Nebeneffekt: Ein durchzechter Abend führt häufig zu "Heißhunger-Attacken". So endet ein sportlich begonnener Abend manchmal am Imbiss-Stand oder führt zum nächtlichen Gang an den Kühlschrank.