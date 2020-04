Bild: imago images / Roland Mühlanger

Entscheidung am 20. Juni - Berliner Amateurklubs überwiegend für Saisonabbruch

30.04.20 | 09:26

Im Berliner Amateurfußball zeichnet sich ein Abbruch der Saison ab. Die Klubs hätten "ein klares Meinungsbild hinterlegt, in dem die überwiegende Anzahl einen Saisonabbruch wünscht", teilte der Berliner Fußball-Verband (BFV) am Donnerstag mit. Aus juristischen Gründen müssen die Klubs dennoch bei einem außerordentlichen virtuellen Verbandstag über einen Abbruch oder eine Verlängerung abstimmen. Dieser soll am am 20. Juni stattfinden.

BFV will juristisches Gutachten einholen

"Das Präsidium des Berliner Fußball-Verbandes nimmt zur Kenntnis, dass die Mehrheit der Berliner Vereine einen Saisonabbruch favorisiert. Dieses Meinungsbild gilt es zu respektieren", sagte BFV-Präsident Bernd Schultz. Wie aus der Mitteilung des Verbandes hervorgeht, habe aber eine kurzfristige juristische Prüfung des BFV-Ausschusses für Recht und Satzung ergeben, dass das Präsidium des Berliner Fußball-Verbandes nicht berechtigt sei, über einen Saisonabbruch oder über eine Saisonverlängerung zu entscheiden. Vor der Mitgliederversammlung will der BFV zudem auch ein juristisches Gutachten einholen - wohl vor allem auch, um sich gegen mögliche Klagen abzusichern. "Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass ein Saisonabbruchszenario ein nicht überschaubares Haftungsrisiko für den Verband mit sich bringt", sagte Kevin Langner, Geschäftsführer des BFV. "Diesen Sachverhalt werden wir mit einem juristischen Gutachten unterlegen, damit jede Vereinsvertreterin und jeder Vereinsvertreter eine umfassende Faktenlage für seine Entscheidungsfindung hat." Der ursprüngliche außerordentliche Verbandstag am 13. Juni 2020 wurde vom Präsidium abgesagt.

