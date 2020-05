Die Spieler von Hertha BSC haben sich beim 3:0-Sieg in Hoffenheim nicht an die Torjubel-Vorgabe der Deutschen Fußball Liga gehalten. Nach ihren drei Treffern am Samstag in der ersten Bundesliga-Partie nach der Corona-Zwangspause klatschten die Berliner sich jeweils ab und bildeten eine Jubeltraube.

"Ich habe unseren Doktor vor dem Spiel gefragt, ob das Tor zählt, wenn man das macht. Das war für mich das Allerwichtigste", erzählt Torschütze Vedad Ibisevic. "Es ist schwer. In solchen Momenten kommen die Emotionen hoch."