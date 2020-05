"Die Regeln sind hier für mich wie für alle anderen auch", beschreibt Rudi Molleker seinen Trainingsalltag: "Ich komme umgezogen zum Training, spiele Tennis und halte mich sonst nicht großartig lange im Club auf. Die Umkleiden sind geschlossen - es ist gerade einfach nur Training und wieder nach Hause." Er trainiert mit den Jungs, die eben da sind. Zum Beispiel Berliner Tennis-Talente, die sonst auf dem College in Amerika spielen und jetzt auch vorübergehend in der Heimat festsitzen.

Der 19-jährige ist seit Beginn der Corona-Pandemie zu Hause in Berlin. Seit einer Woche darf er wieder trainieren und das macht er im Tennisclub "Sutos" in Spandau - da wo er schon als 11-jähriger Junge spielte.

Tennisspieler wie Rudi Molleker sind sonst viel unterwegs in der Welt, von einem Turnier zum anderen. Aktuell wird der Berliner in der Weltrangliste an Platz 189 geführt. Im März, bevor das öffentliche Leben heruntergefahren wurde und der Sport zu einer Pause gezwungen wurde, war er schon fast auf dem Weg nach Südamerika, die Flüge waren gebucht. Es war schlechtes Timing: Für Molleker sollten die Challenger-Turniere dort eine Art Neustart werden, nachdem er zu Jahresbeginn wegen einer Verletzung nicht richtig in Tritt gekommen war.

Mit dem Australier Rohan Williams hatte er erst im März einen neuen Trainer an seine Seite geholt. Viel zusammen arbeiten konnten die beiden seitdem noch nicht. "Rohan war hier in Deutschland, bevor das mit Corona anfing. Dann ist er aber wieder zurück nach Australien geflogen, es hätte ja erstmal keinen Sinn gemacht, weil man hier ohnehin nicht trainieren durfte", sagt Molleker. "Jetzt müssen wir mal schauen, wann das Einreisen wieder gestattet ist und er wieder herkommen kann." Kontakt haben die beiden zwar regelmäßig, ein Fern-Training gab es in dieser Woche aber noch nicht, schließlich ging es nach der wochenlangen Pause "erstmal darum wieder reinzukommen."