Mit großer Mehrheit ist Alexander Merzyn am Montag mit großer Mehrheit von den Musikern des Hauses und vom Stiftungsrat neuen Generalmusikdirektor gewählt worden. Merzyn hat bereits Erfahrung mit zahlreichen Orchestern in Europa und Asien gesammelt. Bei der Wahl setzte er sich gegen 140 weitere Bewerber durch.

Herr Merzyn, Sie haben sich am Montag gegen 140 Bewerber durchgesetzt, was haben Sie nach der Wahl zuerst gedacht?

Nun sind Sie auch offiziell Generalmusikdirektor, Sie waren es einige Zeit kommissarisch, welche musikalischen Akzente wollen Sie setzen?

Ich möchte auf jeden Fall versuchen, dass wir das Orchester noch ein bisschen mehr in der Region verankern. Nicht nur in Cottbus, auch um Cottbus herum, so dass wir Brandenburg noch mehr durchschreiten und an mehr Stellen in Brandenburg präsent sind. Ansonsten fänd ich es schön, wenn man auch die Kooperation mit Institutionen vor Ort noch mehr ausbauen könnte. Ich denke da zum Beispiel an die Brandenburgische Technische Universität. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben für gemeinsame Projekte, für gemeinsame Begegnungen. Auch mit dem Konservatorium, aber da haben wir die Zusammenarbeit schon ein bisschen ausgebaut. Auch da können wir die Bande noch enger knüpfen.