Ein Dorf im Dunkeln ist nicht unbedingt der einladenste Ort - die Bewohner des Radduscher Mühlwegs wollen es trotzdem so. Gegen ihren Protest werden nun neue Laternen gebaut - die sie bezahlen müssen. Von D. Friedrich und F. Ludwig

Seitdem bekannt wurde, dass neue Laternen gebaut werden sollen, regt sich Widerstand in der kleinen engen Anliegerstraße. Sie ist etwa 300 Meter lang, 16 Menschen wohnen hier. "Wir brauchen das Licht nicht", sagt eine Anwohnerin dem rbb, "das hat mit Demokratie nichts zu tun", ein anderer.

Vier neue Straßenlaternen in Raddusch, einem Teil der Stadt Vetschau (Oberspreewald-Lausitz), stehen im Zentrum einer vermeintlichen Provinzposse. Anwohner des Mühlwegs müssen nach einer Entscheidung der Vetschauer Stadtverordneten vom Donnerstag für die Errichtung der vier neuen Laternen aufkommen - die sie aber gar nicht wollen.

Alle betroffenen Anwohner haben nun ein Schreiben aufgesetzt, in dem sie sich gegen die neuen Laternen aussprechen. Sie sehen nicht ein, "warum der Steuerzahler und die Umwelt belastet werden müssen, wenn das keiner braucht und keiner will", erklärt Matthias Klinkmüller, der den Protest anführt. Laut seiner Aussage stört das nächtliche Licht auch die Eulen und Fledermäuse in den nahen Nistkästen.

Das Verkehrsaufkommen im Mühlweg ist unterdessen gering. Eine Anfrage der Einwohner bei der Verwaltung hatte ergeben, dass im Schnitt gerade einmal zwei Autos pro Stunde auf der Straße unterwegs sind. "Wir haben auch gefragt, wie viele Unfälle sind hier eigentlich passiert: nicht einer in den letzten 100 Jahren", sagt Klinkmüller.