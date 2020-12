hdittmar Berlin Dienstag, 15.12.2020 | 19:23 Uhr

"Haben Sie schon mal geweint mit einer Maske?"

Nein und ich stelle es mir auch wirklich schlimm vor.



Aber ich habe dauernd Nasenbluten. Das ist auch ein besonderer Spaß. Und ein Grund, weshalb ich Maske unten schnell zugänglich bevorzuge.

Aber die Vorstellungskraft der meisten Menschen geht nicht so weit, dass sie sich vorstellen können, weshalb mancher die Teile so oder so trägt oder auch mal gar nicht.



Wenn ich mich schneuzen muss - und das muss ich nicht wegen Erkältung, sondern wegen Fahrradfahres in frischer Luft und im Zusammenhang mit meiner Erkrankung, nehme ich die ab. Punkt.



Bevor man also lospöbelt, erstmal nachfragen oder wenigstens nachgrübeln, weshalb der/die/das jetzt grad so macht.



Und für Trauernde ganz sicher grad überhaupt keine gute Situation, auch, wenn jeder anders damit umgeht.