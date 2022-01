rbb|24: PCR-Tests sollen vorrangig an Menschen verteilt werden, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten, etwa in Krankenhäusern oder bei der Feuerwehr. Wie handhaben Sie denn das im Moment in Ihrem Labor?

Karsten Mydlak: Wir sind im Moment noch in einer Situation, dass wir noch nicht so viele Tests zu beproben haben, wie das unsere Kollegen in Süd-Westdeutschland oder in Norddeutschland aktuell schon haben. Dennoch läuft bei uns schon immer eine Priorisierung der Proben seit den letzten Wellen. Jene, die aus Krankenhäusern oder von Erkrankten kommen, werden in erster Linie bearbeitet. Danach Proben des öffentlichen Gesundheitsdienstes, das kann man anhand der Auftragsscheine schon ganz gut unterscheiden. Erst danach sind alle übrigen Proben an der Reihe.