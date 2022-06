Heidrun Peltroche: Leider nein. Das muss man so ehrlich sagen. Wir beobachten es ja auch in einigen anderen Ländern. Da haben wir auch gesteigerte Fallzahlen, vor allem verbreiten sich Varianten. Nichtsdestotrotz, denke ich, kann man hier vor Ort noch einige Wochen relativ sorglos sein. Ich gehöre auch immer zu denjenigen, die sagen: Masken und Atemschutz sind das einfachste und eine der wirksamsten Maßnahmen. Das sollte man auch weiterhin in Räumen und öffentlichen Verkehrsmitteln beibehalten.

rbb24: Frau Peltroche, in etwas mehr als zwei Wochen beginnen die Sommerferien. Gleichzeitig sind derzeit viele Menschen sorglos. Masken werden immer weniger getragen, Testzentren geschlossen. Können wir ganz beruhigt in den Flieger steigen?

Kann eine "Last-Minute-Impfung" vor dem Flug noch denjenigen helfen, die noch gar nicht geimpft sind?

Eine einzelne Impfung wird hier nicht so viel bewegen. Das macht man nicht, hoffe ich, weil es nicht viel nützt. Die zwei Impfungen, oder besser drei, sind das, was ich mir wünsche und das ist auch das, was für den Einzelnen einen hochsicheren Schutz schafft, vor schwerwiegenden Verläufen, wenn auch nicht vor Infektionen. Leider erfüllen die Impfstoffe nicht das, was wir uns erwünscht und erhofft hatten. Die sogenannte sterile Immunität gibt es nicht. Wir wissen dennoch, dass die Ungeimpften das Virus häufiger weiterverbreiten als die Geimpften. Und egal, ob man seinen eigenen Schutz betrachtet oder den Schutz für andere: die Impfung sticht alles und ist immer besser als keine Impfung.

Wie sollte man sich dann im Urlaub verhalten? Im Flugzeug ist die Maske noch Pflicht, aber sollte man sich beispielsweise im Urlausbland regelmäßig testen?

Ich sage, aus meiner persönlichen Erfahrung, die Unterschiede in den Ländern, die man bereist, sind groß. Bei unserem Flughafen, dem BER, gilt beispielsweise die Maskenpflicht nur im Flugzeug. Das ist sicherlich auch vernünftig, dort gibt es große Räume und Klimatechnik. Aber man steht auch irgendwann in der Schlange und wenn man da weise ist, würde ich auch meine FFP2-Maske aufsetzen. In den Ländern ist das sehr unterschiedlich. Ich denke nicht, dass man unbedingt jetzt nach Portugal reisen muss, obwohl die Fallzahlen inwischen runtergehen. In Spanien habe ich erlebt, dass da sehr kosequent die Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden, viel konsequenter als bei uns und es wird auch wirklich kontrolliert. Abends treffen sich aber auch die Spanier in Bars, da gibt es gar keinen Infektionsschutz. Man muss sich vorab wirklich mit den Maßnahmen in den einzelnen Ländern auseinandersetzen.

Es gibt neue Subtypen der Omikron-Variante, die als infektiöser gelten. Auf welche Symptome muss ich denn achten?

Die BA.4 und BA.5-Varianten sind Omikron-Subvarianten, die sind aber nicht aus BA.1 und BA.2 hervorgegangen. Die sind getrennt davon entstanden und sind fitter und infektiöser. Die krankmachenden Eigenschaften liegen aber wieder mehr auf den tiefen Atemwegen. Das heißt, man wird dort wieder Probleme haben, nicht nur ein bisschen Kopfschmerz. Aber manche haben ja auch Magen-Darm-Beschwerden. Es gibt so viele Symptome bei der Covid-19-Erkrankung, dass man einfach achtsam sein muss. Wenn man Zweifel hat, ist natürlich ein Antigen-Schnelltest immer das Beste. Aus meiner Sicht reicht aber einer nicht aus, man sollte den spätestens nach zwei Tagen wiederholen. Dann kann ich mir relativ sicher sein.