Der 99-jährige Holocaust-Überlebende Walter Bingham hat bei einem Besuch in Cottbus am Freitag die rechtsextremen Vorfälle an der Oberschule in Burg (Spree-Neiße) verurteilt. Im Gespräch mit Schülern der Lausitzer Sportschule sagte Bingham, rechte Gewalt müsse sofort bekämpft werden. "Wenn das jetzt nicht gestoppt wird, sind die [Jugendlichen, Anm.d.Red.] reif für die rechtsradikalen Parteien. Die sind das Futter für die", so Bingham.

Wie am Montag zuvor schon im Brandenburger Landtag zitierte Bingham in diesem Zusammenhang den irisch-britischen Schriftsteller Edmund Burke: "Das Böse triumphiert, wenn gute Menschen nichts dagegen tun." Bingham berichtete in der Sportschule in erster Linie von seinen persönlichen Erlebnissen während der Naziherrschaft und von seiner eigenen Flucht.