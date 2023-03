Vor dem mit Sophia Loren bleibt er stehen. Die italienische Film-Diva hat er im Hof des Berliner Ensembles fotografiert. Entwickelt hat Schwarz die Bilder zu Hause. "Ich war in der Dunkelkammer glücklich, wenn sich etwas im Film schwärzte und dann alles in Ordnung war. Das ist ja jedes Mal Glück."

Seine rechte Hand steckt noch in einem weißen Handschuh. Klaus-Dieter Schwarz - kurz KD Schwarz - hat das letzte Foto für seine Ausstellung "Die Spur der Bilder" aufgehangen. Insgesamt 56 Titelbilder sind nun im Sparkassenforum in Eberswalde (Barnim) zu sehen.

Seine Kamera: die Pentacon Six, eine klassische einäugige Spiegelreflexkamera. Mit der hat er alle möglichen Filmstars für die Titelseiten des damaligen DDR-Magazins "Filmspiegel" in Schwarz-Weiß festgehalten. Stolz zeigt sich Schwarz beispielsweise auch auf seine Fotos von Armin Müller-Stahl, der sich auch in Hollywood in zahlreichen Produktionen einen Namen gemacht hat. "Der ist ein richtig guter Schauspieler. Mein Opa hat immer gesagt: Was gut ist, setzt sich durch."