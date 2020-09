Haftstrafe in Prozess um erpresserischen Menschenraub verhängt

Wegen erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung muss ein 35 Jahre alter Mann aus Frankfurter (Oder) für sechseinhalb Jahre ins Gefängnis. Nach sieben Monaten Verhandlung kam das Landgericht Frankfurt (Oder) am Montag zu diesem Urteil.

Prozess am Landgericht Frankfurt (Oder)

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Frankfurter mehrere Männer damit beauftragt hatte, bei einem Mann aus Beeskow insgesamt 12.000 Euro Schulden aus Drogengeschäften einzutreiben.

Das Opfer soll im Mai vergangenen Jahres unter Waffengewalt in ein Auto gezwungen worden sein. Dort sei es zu einem Handgemenge gekommen. Dabei fiel ein Schuss, durch den aber niemand verletzt wurde. Die Richter ordneten neben der Haftstrafe die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

