Pilotprojekt in der Uckermark

In der Uckermark wird erstmals in Europa ein Dieselbus im öffentlichen Nahverkehr auf Wasserstoff-Brennstoffzellentechnik umgerüstet. Das teilte das Landesumweltministerium am Donnerstag mit. Demnach wird der erste von zwei Bussen der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft (UVG) jetzt umgebaut.