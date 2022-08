Tausende Kadaver in der Oder - Umweltminister Vogel: Folgen des Fischsterbens noch Jahre zu spüren

Fr 12.08.22 | 16:28 Uhr

rbb/R. Schwaß Audio: Antenne Brandenburg | 12.08.2022 | Michael Tautenhahn | Bild: rbb/R. Schwaß

Nach dem massenhaften Fischsterben in der Oder wurde Quecksilber im Fluss nachgewiesen. Laut Brandenburgs Umweltminister kann das aber noch nicht als Ursache festgemacht werden. Die Kritik an der polnischen Seite wächst derweil. Das rbb Fernsehen sendet um 20:15 Uhr eine Sondersendung zum Fischsterben.

Die Folgen des massenhaften Fischsterbens in der Oder werden nach Einschätzung von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) noch jahrelang zu spüren sein. "Für die Oder als ökologisch wertvolles Gewässer ist das ein Schlag, von dem sie sich mehrere Jahre vermutlich nicht mehr erholen wird", sagte der Grünen-Politiker am Freitag bei einem Besuch in Schwedt (Landkreis Uckermark). Die Fischbestände müssten erst langsam neu aufgebaut werden. "Wenn auch das Zooplankton, also die kleinen Lebewesen in der Oder, geschädigt sind - und davon ist auszugehen -, dauert es einen langen Zeitraum, bis überhaupt das Futter für die Fische wieder in ausreichendem Ausmaß in der Oder zu finden ist." Eine ernsthafte Gefährdung der Ostsee durch giftige Substanzen, die über den Fluss dorthin gelangen könnten, sieht Vogel dagegen nicht: "Ich würde erstmal davon ausgehen, dass, was immer sich auch in der Oder gerade befindet, so weit verdünnt wird, dass es in der Ostsee keinen Schaden mehr anrichten wird."

| Bild: rbb

Umweltminister bestätigt Quecksilberbelastung

Vogel hatte am Freitag bestätigt, dass eine Quecksilberbelastung in der Oder festgestellt worden sei. "Aber wir können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussage treffen, dass Quecksilber ursächlich für den Tod der Fische verantwortlich ist", sagte der Minister. "Wir wissen im Moment nicht, woran sie wirklich gestorben sind." Am Freitagnachmittag wartete Brandenburgs Umweltministerium weiter auf die Ergebnisse der Wasseranalysen im landeseigenen Labor, die den nach erster Einschätzung hochgiftigen chemischen Stoff in dem Fluss näher bestimmen sollen. Möglich sei eine Kombination von mehreren Faktoren wie Hitze, geringe Wasserführung und Giftstoffen, sagte Vogel. "Es kann durchaus sein, dass es sich hierbei um Stoffe handelt, die lange schon in die Oder eingebracht wurden, aber normalerweise bei Mittelwasser überhaupt kein Problem darstellen." Aktuell gebe es aber historische Niedrigwasserstände an der Oder.

Solche geringen Wassermengen führten dazu, dass jeder Stoff im Wasser in einer höheren Konzentration vorliege, sagte Vogel. Von daher könne es durchaus sein, dass Stoffe, die normalerweise in der Dosierung nicht so gravierend seien, jetzt durch die erhöhte Dosis gefährlich würden. Es sei inzwischen geklärt, dass Fische auch in Deutschland sterben würden und nicht nur verendete Tiere aus Polen angeschwemmt worden seien, sagte der Umweltminister.

Eine "Katastrophe" für den Nationalpark Unteres Odertal

Auch Naturschützer gehen von weitreichenden Folgen für den Nationalpark Unteres Odertal aus. "Die Auswirkungen sind einfach furchtbar", sagte der stellvertretende Nationalparkleiter Michael Tautenhahn am Freitagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. "Für den Nationalpark ist das schlichtweg eine Katastrophe." Die Vergiftungswelle sei komplett durch die Oder gegangen. Über die gesamte Strombreite habe man tote Fische treiben sehen. Betroffen seien etwa Zander, Welse, Gründlinge und Steinbeißer.



Seeadler und andere Vögel könnten Gift durch die toten Fische aufnehmen, sagte Tautenhahn im Gespräch mit dem rbb. "Sie fressen diese wahrscheinlich vergiftete Fische und werden möglicherweise auch daran sterben", so Tautenhahn. Der Nationalpark Unteres Odertal zählt zu den artenreichsten Lebensräumen in Deutschland.

Spurensuche nach der Ökokatastrophe in Bildern

Bild: rbb/Samantha Klug Mitarbeiter vom Technischen Hilfswerk sammeln tote Fische ein.

Bild: rbb/R. Schwaß Tote Fische liegen am Ufer der Oder.

Bei Kuhbrücke in Märkisch-Oderland liege auch hunderte Tote Fische am Flussufer. | Bild: Michael Lietz/rbb

Noch immer ist nicht klar, warum tausende Fische in der Oder verendet sind. | Bild: dpa/Frank Hammerschmidt

Die Idylle trügt. | Bild: Michael Lietz/rbb

Ob große oder kleine Fische. | Bild: Michael Lietz/rbb

Noch immer ist die hundertprozentige Ursache für die Ökokatastrophe nicht gefunden. | Bild: Michael Lietz/rbb

Mittlerweile befürchten Tierschützer weitere Folgen, dass der Fisch von anderen Tieren gefressen wird. | Bild: Michael Lietz/rbb

Ein verendeter Fisch schwimmt in der Oder bei Brieskow-Finkenheerd. In der Oder ist es zu einem massiven Fischsterben gekommen. Behörden in Brandenburg warnen davor, das Flusswasser zu nutzen oder in Kontakt damit zu kommen. | Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Tausende verendete Fische säumen die Ufer entlang der Oder. | Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Fischer Andre Schneider aus Kuhbrücke macht sich Sorgen um "seine" Oder. | Bild: Michael Lietz/rbb

Es gibt kaum einen Bereich des Grenzflusses, wo nicht tote Fische zu finden sind. | Bild: Michael Lietz/rbb

Sarah Damus, Frankfurter Landtagsabgeordnete der Grünen, kritisiert die polnische Informationspolitik. | Bild: Michael Lietz/rbb

Tote Fische schwimmen in der Oder bei Brieskow-Finkenheerd. | Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Überall an und in der Oder finden sich tote Fische. | Bild: Michael Lietz/rbb

Fischer Andre Schneider aus Kuhbrücke macht sich Sorgen um "seine" Oder. | Bild: Michael Lietz/rbb

Auf der polnischen Seite in Slubice sammeln Ehrenamtliche Fischkadaver ein. | Bild: Isabel Röder/rbb

Amtliche Bekanntmachung, dass Baden nicht ungefährlich sei. | Bild: Isabel Röder/rbb

Eine Badestelle an der Oder ist nach Bekanntwerden des Fischsterbens verwaist. | Bild: Isabel Röder/rbb Play Pause Fullscreen





































Hunderte Jungstöre aus einer Aufzuchtstation an der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße in Friedrichsthal bei Gartz (Oder) werden gerade umgesetzt. Über das Flüsschen Welse gelangt verseuchten Oderwasser in diesen Kanal, so dass auch dort ein Fischsterben eingesetzt hat, sagte Tautenhahn. Ein Drittel der Jungstöre in der Aufzuchtstation sei bereits gestorben, der Rest apathisch und geschädigt. In Windeseile würden die noch lebenden Exemplare jetzt in Polder-Gewässer im unteren Odertal umgesetzt, so Tautenhahn. Normalerweise werden die Jungstöre später in die Oder entlassen. Dort sollen sie wieder heimisch werden. Diese Wiederansiedungsprojekt für den Baltischen Stör läuft bereits seit 2006.

Nach Angaben der polnischen Umweltschutzbehörde wurde das Fischsterben wahrscheinlich von einer Wasserverschmutzung durch die Industrie ausgelöst. Polen wird die Untersuchungsergebnisse von massenweise verendeten Fischen aus der Oder aber frühestens am Sonntag vorlegen können. Bislang habe das Staatliche Forschungsinstitut in Pulawy noch keine Fische erhalten, sagte der Leiter Krzysztof Niemczuk am Freitag der Nachrichtenagentur PAP.

dpa/Frank Hammerschmidt 1 min Do 11.08.2022 | 19:30 | rbb24 Abendschau Grenzfluss Oder - Fischsterben weitet sich aus Das Fischsterben in der Oder weitet sich offenbar aus. Jetzt empfehlen auch die Landkreise Uckermark und Barnim, Kontakt mit Wasser aus der Oder und aus der Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße zu vermeiden. Dazu wurde eine amtliche Gefahrenmitteilung herausgegeben.



Vom masenhaften Fischsterben sind auch Fischer in der Region betroffen: "Das ist für alle eine Katastrophe“, sagte Peter Schneider am Freitag dem rbb. Der 64-Jährige betreibt ein Fischrestaurant am Deichradweg in Brieskow-Finkenheerd (Oder-Spree). Seine Fische angelt er hauptsächlich aus der Oder, weshalb er sich große Sorgen um seinen Betrieb macht, den er in fünfter Generation betreibt. Doch auch Weidetierhalter werde es hart treffen: "Jeder, der von der Oder irgendwie lebt, der ist natürlich geschockt“, so Schneider.

Forderung nach lückenloser Aufklärung

Die Landrätin des Kreises Uckermark, Karina Dörk, sagte, das Gebiet entlang der Oder werde mit Drohnen überflogen, um zu sehen, wie sich das Fischsterben weiter entwickle. Für diesen Samstag sei auf deutscher Seite ein Einsatz zum Einsammeln der toten Fische geplant. An den polnischen Behörden gibt es inzwischen zunehmend Kritik. In Polen waren bereits Ende Juli tote Fische gefunden und erstmals Wasserproben entnommen worden. Brandenburgs Umweltminister Vogel hatte am Donnerstag fehlende Informationen bemängelt. Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki von der nationalkonservativen Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) kündigte eine umfassende Untersuchung und Aufklärung einschließlich der Bestrafung der Verantwortlichen an. Inzwischen warnten außerdem auch Behörden in Polen die Menschen.

Die Verursacher des Fischsterbens in der Oder müssen nach Einschätzung des Naturschutzbunds (Nabu) in Brandenburg zur Rechenschaft gezogen werden. Der Nabu forderte außerdem, die Meldeketten und die deutsch-polnische Zusammenarbeit zu überprüfen und zu verbessern, damit solche Katastrophen künftig vermieden würden. Das teilte der Nabu-Landesverband am Freitag in Potsdam mit.

Frank Hammerschmidt/dpa 2 min Massives Fischsterben in der Oder - Umweltminister Vogel kritisiert offen polnische Informationspolitik Noch immer ist die Ursache für das massive Fischsterben in der Oder nicht geklärt. Behörden warnen davor, mit dem Flusswasser in Kontakt zu kommen. Brandenburgs Umweltminister Vogel kritisiert die polnische Informationspolitik. Das rbb Fernsehen sendet um 20:15 Uhr eine Sondersendung zum Fischsterben.

Kritik an Polen vom Bundesumweltministerium

Auch das Bundesumweltministerium übte am Freitag Kritik. "Tatsächlich wissen wir, dass diese Meldekette, die für solche Fälle vorgesehen ist, nicht funktioniert hat", sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Freitag in Berlin. Gemeint ist das frühzeitige Melden des Fischsterbens auf der polnischen Seite. Die Meldekette habe "bis gestern", also bis Donnerstag, nicht funktioniert, erklärte der Sprecher weiter. "Gestern gab es dann schließlich die Meldung, die von der polnischen Seite hätte kommen müssen. Aber da war eben tatsächlich auch schon die Verschmutzung auf deutscher Seite bekannt."

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zeigte sich im "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (online) besorgt und warnte vor einer drohenden Umweltkatastrophe. "Das Fischsterben in der Oder erschüttert und besorgt mich sehr", sagte die Grünen-Politikerin. Sie pochte auf eine lückenlose Aufklärung der Geschehnisse. Daran werde aktuell von vielen Seiten mit Hochdruck gearbeitet.

Sendung: Antenne Brandenburg, 12.08.2022, 14 Uhr