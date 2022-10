Einmal wie Toni Kroos oder Benzema für Real Madrid auflaufen - davon träumen auch junge Fußballer in Brandenburg. Damit das eines Tages klappt, bietet die königliche Nachwuchsförderung Trainingscamps an. Eines davon gastiert derzeit bei Fürstenwalde.

Dieses Ferienerlebnis werden die 20 Jungs und ein Mädchen in Rauen bei Fürstenwalde (Oder-Spree) wohl so schnell nicht vergessen. Trainer vom spanischen Fußball-Erstligisten Real Madrid geben für eine Woche auf dem Rauener Rasen den Ton an. Dribbeln, Pass-Spiel und Tortraining stehen auf dem Wochenplan. Und die Sportler sind voller Elan bei der Sache. "Es ist auf jeden Fall anders als das Training, was wir sonst immer haben. Auch die Trainer sind komplett anders. Es ist länger und anstrengender."

Der Traum, einmal bei den Königlichen bei Real Madrid aufzulaufen, ist am Dienstag in Rauen allgegenwärtig. Doch vor dem Aufstieg kommt das Training. Das wissen auch die Jüngsten. Die Neun- bis 15-jährigen werden die ganze Woche von einem besonderen Trainer-Team der Fußball-Schule des spanischen Rekordmeisters angeleitet. Der Verein betreibt europaweit eigene Standorte und bietet Amateuren seine klassifizierte Übungsleiter für Intensivkurse.

Und das macht nicht nur dem Nachwuchs Spaß, sondern auch den Trainern der SG Rauen. Die dürfen nämlich hospitieren. So beobachtet Michael Kath das Geschehen in dieser Woche ausnahmsweise vom Spielfeldrand aus. "Man schaut, was machen die anders und wie gehen sie in die Kommunikation mit den Kindern. Es ist schon sehr spannend zu sehen, dass sie die Trainer sofort annehmen und das machen, was gefordert ist."