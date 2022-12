Serhij Zhadan aus Charkiw findet in seinen Schriften, Stücken und Liedern eindringliche Worte für die Situation in seiner Heimat. Längst ist er auch über die Grenzen der Ukraine hinaus bekannt. Jetzt war er auch in Frankfurt (Oder) zu Gast.

Er ist Punk, Poet und eine wichtige Stimme der Ukraine: Serhij Zhadan. Seit den 1990er-Jahren schreibt er ukrainische Prosa und Lyrik. Er übersetzt deutsche Literatur ins Ukrainische und seit dem Beginn des Krieges im Donbass 2014 organisiert der Charkiwer ehrenamtlich Hilfstransporte und sammelt Spenden. Für seine Arbeit hat er vor kurzem den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten. Am Montagabend war Zhadan auf Einladung der Europauniversität Viadrina für eine Lesung und ein Konzert seiner Band zu Gast in Frankfurt (Oder). Auch dort hat er Spenden für den Förderverein der Universität in Charkiw, einer der insgesamt vier Partner-Universitäten der Viadrina in der Ukraine, gesammelt. Andreas Oppermann hat mit ihm gesprochen.

Ich spreche hier von den Deutschen. Ich möchte das auch nicht idealisieren. Ich verstehe, dass die Einstellung und die Ansichten sich unterscheiden. Und ich weiß, dass Russland eine sehr starke Lobby sowohl in der Kultur als auch der Politik hat, die Russland unterstützt. Ich sehe, dass die deutsche Gesellschaft durchaus so erwachsen und verantwortungsbewusst ist, um zu erkennen, wer in diesem Krieg der Aggressor und wer das Opfer ist.

Die militärische Hilfe oder die Hilfe in diesem Krieg beschränkt sich ja nicht auf die Lieferung von Panzern. Ich glaube, es ist heute viel wichtiger, dass Luftabwehrsysteme an die Ukraine geliefert werden. Gerade als wir hier in Frankfurt sprechen, hat es vor zehn Minuten das Ende des Luftalarms für den heutigen Tag gegeben. Es hat heute einen weiteren schweren Angriff von russischer Seite mit Raketen auf die Ukraine gegeben. Die Angriffe werden gegen die Städte und vor allem die Energieversorgung geflogen. Man kann sich natürlich gut vorstellen, dass die Hauptopfer dieser Angriffe Zivilisten sind. Man kann das natürlich machen, dass man keine Hilfe leistet. Aber man sollte sich eben vor Augen führen - wenn diese Luftabwehrsysteme nicht geliefert werden - opfert man sehenden Auges Zivilisten und liefert sie dem Tod aus.

Dennoch haben wir nach wie vor in Deutschland eine heftige Diskussion über den Export von Waffen in die Ukraine, beispielsweise von Panzern. Ein Argument, welches dagegen vorgetragen wird, ist immer, dass wir das wegen unserer Geschichte nicht machen könnten. Wir könnten keine deutschen Panzer gegen Russland kämpfen lassen. Was sagen Sie zu diesem Argument?

Wenn ich mich richtig erinnere, ist heute der Jahrestag zur Unterzeichnung des Budapester Memorandums. Das ist genau das Abkommen, in dem die die Länder in Westeuropa der Ukraine die Garantie gegeben haben, die Ukraine zu verteidigen, wenn die Ukraine ihre Atomwaffen abgibt. Deswegen ist es nicht ganz korrekt, wenn man heute behauptet, dass die Ukraine Dinge verlangt, die nicht in Ordnung sind.

Sie sind inzwischen der wahrscheinlich am meisten übersetzte ukrainische Schriftsteller in Deutschland. Nicht nur ihr Buch "Himmel über Charkiw" ist in diesem Jahr erschienen. Auch an der Deutschen Oper Berlin gab es eine Aufführung, für die Sie den Text geschrieben haben und aktuell wird in Landshut ein Theaterstück mit Ukrainern im Exil aufgeführt, das Sie geschrieben haben. Sie sind omnipräsent. Wie bekommen Sie das persönlich hin, in Charkiw so aktiv und in Deutschland und Europa so präsent zu sein?

Ganz so ist es nicht und ich schaffe leider nicht alles. Es finden auch einige Sachen statt, an denen ich nicht beteiligt sein kann. Man muss auch bedenken, dass heutzutage jede Reise ein Abenteuer bedeutet. Wir brauchen immer erst eine Genehmigung, ehe wir ausreisen können und wir können auch nur mit dem Bus unterwegs sein. Das ist emotional nicht einfach, denn eigentlich ist unser Platz in der Ukraine: dort wo wir leben, herkommen und unser Zuhause ist. Ich bin einerseits sehr froh und dankbar, freue mich über die Deutschen und Ukrainer, die zu unseren Konzerten kommen. Aber wenn es Heim geht, freue ich mich noch mehr.