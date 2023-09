Seniorenheim-Schließung in Bernau macht Probleme in der Pflege deutlich

Das Pflegesystem in Deutschland scheint an einigen Stellen an seine Grenzen zu kommen: Immer wieder müssen Einrichtungen wegen Personalmangels schließen - auch in Brandenburg. Dazu gehört auch die Seniorenresidenz Ulmenhof in Bernau (Barnim). Am Dienstag wurde bekannt, dass die Einrichtung zum Jahresende schließt.

58 Bewohner müssen nun in anderen Einrichtungen untergebracht werden. Der Bernauer Bürgermeister André Stahl (Linke) zeigt sich optimistisch, dass der Michel-Unternehmensgruppe dieser Schritt gelingen wird. Doch die Schließung des Heims sei beispielgebend für ein deutschlandweites Problem. "Meine Befürchtung ist: Wenn dort die Bedingungen nicht zeitlich verändert werden, dann wird es schwerer sein, künftig die Pflege darzustellen", so der Bürgermeister.