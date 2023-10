Fürstenwalde - Staatsschutz ermittelt nach Schmierereien mit Palästina-Bezug

In Fürstenwalde (Oder-Spree) sind an mehreren öffentlichen und privaten Gebäuden Graffiti mit Palästinenserflaggen und Schriftzügen wie "Free Palestine" aufgetaucht. In der Innenstadt wurden nach Angaben einer Stadtsprecherin vom Dienstag etwa zehn solcher Schmierereien gezählt. Unter anderem sind das Polizeirevier und das Alte Rathaus betroffen. Die Stadt hat nach Angaben einer Sprecherin an ihrem Gebäude die Flaggen und Schriftzüge übermalen lassen und Anzeige erstattet.

Polizei geht von politisch motiviertem Hintergrund aus

Insgesamt liegen nach Polizeiangaben neun Strafanzeigen unter anderem wegen Sachbeschädigung vor. Das Sachschaden wird von der Polizei mit rund 4.000 Euro angegeben. Die Ermittlungen hierzu wurden vom polizeilichen Staatsschutz wegen eines politisch motivierten Hintergrunds übernommen. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Ein möglicher Zusammenhang mit der aktuellen Lage in Israel und Nahost könnte angenommen werden, hieß es. Wer für die Schmierereien in Fürstenwalde verantwortlich zu machen ist, ist noch unbekannt.

