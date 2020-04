Erst verscheucht alte Weltkriegsmunition die Gäste, dann legt Corona den Betrieb komplett lahm. Ein Wandlitzer Gastwirt erlebt gerade die zweite Katastrophensaison. Der Bürgermeister der Gemeinde will ihm mit neuen Corona-Regeln für Restaurants helfen.

Seit 27 Jahren führt Jimelo Ramadanis das alla Fontana mit seinen 500 Sitzplätzen in Wandlitz. Jetzt ist sein Restaurant seit über einem Monat zu. Der weiße offene Pizzaofen, der gläserne Wintergarten, die Terrasse mit bunten Olivenbüschen direkt am See – alles verwaist.

"Den Laden so zu sehen, 1000 Quadratmeter, jetzt schon in der sechsten Woche: Mich persönlich trifft das seelisch und geschäftlich", sagt Ramadanis.