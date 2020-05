Schüler, Studierende und bestimmte Arbeitnehmer aus Polen müssen jetzt nicht mehr für 14 Tage in Quarantäne, wenn sie in Deutschland waren. Für viele eine Erleichterung - gerade weil auch auf deutscher Seite wieder mehr Klassen beschult werden. Von Stefan Kunze

Für polnische Bürger, die in Deutschland arbeiten, studieren oder zur Schule gehen, gelten seit Montag neue Regeln : Laut einer Verordnung der polnischen Regierung müssen Pendler bei ihrer Rückkehr nach Polen nicht mehr wie bislang für 14 Tage in Quarantäne.

Weil bislang diese strenge Regelung galt, waren seit zwei Wochen bereits 21 polnische Abiturienten in Frankfurt (Oder) für die Dauer der Klausur-Prüfungszeit in einem Internat untergebracht. Sie besuchen das Frankfurter Karl-Liebknecht-Gymnasium. Am Montag begann dort nun aber auch wieder der Unterricht für die Jahrgangsstufen 9 bis 11 - und damit für weitere rund 70 polnische Schülerinnen und Schüler. Die Zehntklässlerin Nele aus Lebus findet es "schön, sich wiederzusehen und traurig, dass man sich nicht umarmen kann", sagt sie. Seit zwei Monaten hatten sich die Schüler nicht gesehen.

"So lange in der Quarantäne, das wurde schon etwas langweilig und ich vermisse auch langsam die Leute aus der Schule", sagt auch der 17-jährige Julian, der in Frankfurt (Oder) in die 11. Klasse geht. Er stammt aus Warschau, andere kommen aus Posen oder Gorzów. Sie wohnen - normalerweise - während der Schulzeit in Slubice im Internat und überquert dann täglich die Grenze. Bis vor zwei Monaten.

Weil wegen der Corona-Pandemie sowohl auf deutscher als auch auf polnischer Seite die Schulen geschlossen waren, wurden in den vergangenen Wochen die insgesamt 72 polnischen Schüler der Jahrgangstufen 9 bis 11 und ihre deutschen Mitschüler online unterrichtet, sagt der Frankfurter Schuldirektor Torsten Kleefeld. "Das ersetzt aber nicht den Unterricht, den man in der Schule durchführt 1:1", sagt er. Es gebe - gerade in der gymnasialen Oberstufe - wichtige Dinge, die in der Gemeinschaft besprochen werden müssten. "Und ganz wichtig: Wir brauchen auch ein Bild über das Leistungsvermögen. Sprich, wir müssen Leistungsbewertungen durchführen." Das sei im Home-Schooling überhaupt nicht möglich.