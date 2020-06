An der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) laufen seit zwei Wochen die Planungen für das kommende Wintersemester. Wie die Vizepräsidentin für Lehre und Studium, Eva Kocher, am Dienstag auf Anfrage des rbb sagte, werden auch im Winter wahrscheinlich nur wenige Seminare und Vorlesungen vor Ort möglich sein, da die Hygienemaßnahmen die Raumkapazitäten stark einschränkten. Ziel der Planungen sei aber, den Studierenden so viel Präsenz-Lehre wie möglich anzubieten.

Das aktuelle Sommersemester hatte wegen der Corona-Beschränkungen ausschließlich im Internet stattfinden können.