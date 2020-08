Der große Markt in Słubice an der deutsch-polnischen Grenze ist geschlossen. Am Freitag wurde bekannt, dass sich eine Händlerin mit dem Coronavirus infiziert hat. Inzwischen gibt es weitere Fälle und Maßnahmen. Von Marie Stumpf

Ratlose Gesichter am Dienstagvormittag vor dem großen Basar in Słubice. Geschlossene Tore, vergitterte Stände - und nirgends ein Schild, auf dem steht, warum. Viele der Besucher waren von der Schließung des Marktes komplett überrascht worden. Dementsprechend gering verhielt es sich mit dem Verständnis der Menschen, denn viele sind extra von weit her angereist, um den Basar in Słubice zu besuchen.

Am Freitag war bekannt geworden, dass sich eine bulgarische Markthändlerin wegen schwerer Krankheitssymptome im Krankenhaus Słubice gemeldet hatte. Daraufhin mussten sich 16 Mitarbeiter der Klinik in Quarantäne begeben. Die Basare in Słubice blieben aber geöffnet, bis am Sonntag weitere Corona-Fälle in der Stadt gemeldet wurden. Neben dem Basar wird auch ein Zusammenhang mit einer Hochzeitsfeier in Kostrzyn vermutet.

Am Montag schließlich reagierten die Stadtvertreter mit einem Krisentreffen im Słubicer

Rathaus. Wie Bürgermeister Mariusz Olejniczak am Dienstag dem rbb sagte, gibt es aktuell 14 positiv Getestete. Allein acht von ihnen sollen von dem Basar kommen. Dass der Markt erst am Dienstag geschlossen wurde, verteidigte er: "Man kann die Basare nicht so einfach schließen. Das sind drei große Arbeitgeber in der Stadt."