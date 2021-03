Bild: imago images/Matthias Wehnert

Angebot für polnische Pendler - Brandenburg nimmt Corona-Teststationen an der Grenze in Betrieb

22.03.21 | 10:31 Uhr

Polnische Berufspendler müssen ab sofort negative Corona-Testergebnisse vorlegen, um nach Brandenburg einreisen zu können. Am Sonntag herrschte an den Grenzübergängen viel Verunsicherung. Abhilfe schaffen sollen ab Montag drei neue Teststationen.

Nachdem die Bundesregierung das Nachbarland Polen wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen zum Hochinzidenzgebiet erklärt hat, nimmt Brandenburg am Montag an der Grenze drei mobile Teststationen in Betrieb.



Die Stationen sollten am Morgen um 7 Uhr in Frankfurt (Oder), an der Autobahn A12 und in Guben (Spree-Neiße) starten, wie der Sprecher des Innenministeriums, Martin Burmeister, am Sonntag bestätigte. Für Berufspendler sei mindestens ein Corona-Schnelltest pro Woche kostenlos.



Mindestens ein Test ist gratis

Auch polnische Staatsbürger, die in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, bekämen mit einem entsprechenden Nachweis mindestens einen Test gratis, sagte Burmeister. Berufspendler müssen sich nach Angaben der Staatskanzlei zwei Mal wöchentlich testen lassen. Dies kann aber auch in den Betrieben oder in den Heimatgemeinden geschehen. Diese Regeln gelten auch für Schüler und Studenten sowie für Besuche von Angehörigen.



Für alle übrigen Einreisen gilt neben dem vorgeschriebenen negativen Schnelltest auch eine Quarantänepflicht. Stationäre Kontrollen an der Grenze seien nicht vorgesehen, sagte Burmeister. Allerdings seien Stichproben hinter der Grenze möglich.



Die Einreise aus dem an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen grenzenden Land ist nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt. Der Test darf frühestens 48 Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein.



Große Verunsicherung unter den polnischen Pendlern

Pendler aus dem Nachbarland Polen hatten am Sonntag finanzielle Hilfe zur Abdeckung der Testkosten gefordert. "Die deutsche Seite sollte eine Lösung finden, bei der die betroffenen Personen für die Tests nichts bezahlen müssen", sagte Bartosz Marosz von der Bürgerinitiative "Freie Grenzen - Wolne Granice" der Deutschen Presse-Agentur. Die neue Verpflichtung zu häufigen Tests bedeute eine zusätzliche finanzielle Belastung für Berufspendler.



Am Sonntag waren nach rbb-Informationen zahlreiche polnische Berufspendler unter anderen am Grenzübergang Kostrzyn verunsichert. Dort bildeten sich lange Schlangen, wie ein rbb-Reporter berichtete. Viele wussten demnach nicht, wo sie sich testen lassen können und wer für die Kosten aufkommt. Zwei negative Corona-Tests pro Woche kosten in Polen aktuell bis zu 50 Euro.



Vor einem Testzentrum in Slubice bildeten sich am Sonntag ebenfalls lange Schlangen. Manche Menschen harrten dort bis zu vier Stunden aus, wie der rbb-Reporter weiter berichtete.



Sendung: Antenne Brandenburg, 22.03.2021, 8 Uhr