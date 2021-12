Hans Maul Frankfurt an der Entweder Freitag, 03.12.2021 | 15:58 Uhr

Vorsichtig?

Wenn kaum Masken getragen werden und Abstände ebenso konsequent keine Rolle spielen?



Keinesfalls beobachte ich in Polen, dass die Menschen vorsichtig wären.

Ganz im Gegenteil, man hat den Eindruck Corona würde es in Polen gar nicht geben.



Da lebe ich dann doch lieber in einem Land in dem es Ihrer Meinung nach panisch zugehen soll.

Wobei Sie vielleicht doch einmal ergründen sollten, welche Bedeutung dieses Wort hat.



Lassen Sie sich impfen und verbreiten Sie nicht solch einen Unsinn.